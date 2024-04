Magomed Ankalaev predice que noquearía a Alex Pereira

Magomed Ankalaev promete destronar al campeón de peso semipesado de UFC, Alex Pereira .

Pereira (10-2 MMA, 7-1 UFC) retuvo su título al noquear a Jamahal Hill (12-2 MMA, 6-2 UFC) en el round 1 del evento principal de UFC 300 del sábado en T-Mobile Arena.

Ankalaev (19-1-1 MMA, 10-1-1 UFC) ha tenido algunos resultados desafortunados en salidas recientes: un empate dividido en una pelea por el título vacante contra Jan Blachowicz , seguido de un no contest contra Johnny Walker después de una rodilla accidental. Walker no puede continuar.

Sin embargo, Ankalaev pudo volver a la senda del triunfo cuando noqueó a Walker en su revancha en enero pasado. Ankalaev, que tiene 10 nocauts a su nombre, pidió una oportunidad por el título y confía en poder hacer lo mismo con Pereira.

@AlexPereiraUFC congratulation, l will stop in the first round by knockout @danawhite @Mickmaynard2 the man doesn’t have a chin

— Magomed Ankalaev (@AnkalaevM) April 14, 2024