Los grandes ganadores de UFC Vegas 85

UFC Vegas 85 se llevó a cabo el pasado sábado, 03 de febrero 2024, desde el interior de UFC Apex en Las Vegas, Nevada. En el evento principal de la noche, Nassourdine Imavov derrotó a Roman Dolidze por decisión unánime después de 25 minutos de acción. En la acción adicional, Renato Moicano recogió una gran victoria sobre Drew Dober y luego se fue a trabajar en el micrófono después de la pelea.

► La mayor ganadora de UFC Vegas 86: Molly McCann

Al llegar al evento, McCann estaba sintiendo el calor después de dos (malas) derrotas consecutivas por sumisión en el primer asalto, y una tercera derrota consecutiva sólo cavaría un agujero más profundo … sobre todo porque debutaba en una nueva categoría de peso.

Sin embargo, la fogosa «Albóndiga» se esforzó al máximo para asegurarse de que el único camino era hacia arriba, asegurándose una victoria por sumisión (armbar) sobre Diana Belbita en el primer asalto. Con esta victoria, McCann inicia una nueva etapa en su carrera como luchadora, razón por la que se le saltaron las lágrimas poco después de ganar.

Así de importante y necesaria era para la luchadora británica, que también se llevó a casa una bonificación extra de 50.000 dólares por la «actuación de la noche».

► Una nueva oportunidad en UFC para Charles Johnson

Imagínate esto: Llevas una racha de tres derrotas consecutivas, sólo 2-4 dentro del octágono y corres el riesgo de que te eliminen con otra derrota. Y tres meses después de sufrir una tercera derrota consecutiva, recibe la llamada para luchar contra el invicto (17-0, 1-0 UFC) Azut Maksum.

Es una oportunidad que Johnson no podía dejar pasar… y la aprovechó al máximo. Tras 15 minutos de acción de ida y vuelta, «Inner G» se impuso por decisión unánime, derrotando al hasta entonces invicto luchador y ganándose el derecho a competir un día más dentro del octágono. Y por si fuera poco, Johnson y Maksum ganaron 50.000 dólares más por el premio al «Combate de la Noche».

► Themba Gorimbo y su gran objetivo

Aunque no creo que Gorimbo vaya a convertirse nunca en campeón de la UFC, y mucho menos este año, como ha declarado que es su objetivo, no puedo negar que el nativo de Zimbabue ha hecho grandes progresos en su corto tiempo en la lista de luchadores de la UFC, hasta el punto de que no parece una novedad.

Gorimbo pertenece legítimamente a la lista. Eso está muy lejos de ser campeón, pero tampoco todos los que han luchado en la UFC han pertenecido. No es por ser irrespetuoso, pero CM Punk es el ejemplo a seguir. Concedido, el hombre que Gorimbo venció, Pete Rodríguez, no ha demostrado que pertenece tampoco. Pero Gorimbo aceptó el combate de la UFC en los términos de Rodríguez, optando por luchar a pie limpio y deshaciéndose rápidamente del golpeador.

Si Gorimbo puede encontrar un nivel de consistencia en los pies que complemente su agresivo juego en el suelo, podría sorprender y abrirse camino en la clasificación. No cuento con ello, pero tampoco con que consiga victorias dominantes consecutivas en la UFC.