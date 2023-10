El evento de pago por evento UFC 294 del pasado fin de semana fue difícil para el titular del peso pluma Alexander Volkanovski, que sufrió su segunda derrota del año.

Tras el combate, Volkanovski habló abiertamente de sus problemas mentales cuando estaba alejado de la jaula. Admitió que aceptar la oportunidad de Oriente Medio con poca antelación se debió más a la necesidad que a la lógica.

Mientras que el australiano ha sido ampliamente elogiado y apoyado por abrirse, con muchas discusiones centradas en las implicaciones de salud mental que una carrera en la lucha trae consigo, un ex campeón de la UFC ve las cosas de manera diferente.

► Cejudo advierte a Volkanovski que no se «exponga»

Durante un video recientemente subido a su canal de YouTube, el ex campeón de peso mosca y peso gallo de la UFC Henry Cejudo dio su opinión sobre la admisión posterior a la pelea de Volkanovski.

«Triple C» sugirió que la dificultad del rey del peso pluma para hacer frente lejos del campamento de lucha era algo que debería haber guardado para sí mismo. Ahora que se ha «expuesto», Cejudo cree que su probable próximo rival, Ilia Topuria, tiene una oportunidad que explotar.

«¿Adónde va Alex a partir de ahora? Me pongo en su lugar y creo que el mayor error que podría cometer Alexander es compartir con la gente mucho de lo que es como persona«, dijo Cejudo. «‘Estoy pasando por ansiedades, necesito mantenerme ocupado chicos, me vuelvo loco si no me mantengo ocupado’. Si soy un competidor y estoy viendo que … ¿Sabes lo que voy a estar haciendo? Voy a estar metiendo con él.

«Si yo soy Ilia Topuria, estoy pensando en llamar a este tipo y todavía conseguir que dé un paso adelante el 20 de enero para tener una mejor oportunidad de ganarle en realidad», continuó Cejudo. «Hay veces, hombre, cuando tienes que mantener las cosas para ti mismo. Cuando no te guardas las cosas, empiezas a exponerte».

Con eso en mente, Cejudo tenía más consejos para Volkanovski.

A pesar de que el australiano planea hacer un cambio rápido para defender su cinturón contra «El Matador» en Toronto el próximo mes de enero, el medallista de oro olímpico de 2008 insistió en que se necesita más tiempo libre después del nocaut de este pasado fin de semana.

«Si soy Alexander Volkanovski, ¿sabes lo que estoy haciendo? Tengo que humillarme. Tengo que dejar que mi cerebro se cure durante los próximos seis meses«, aconsejó Cejudo. «Estar conmocionado o pasar por un nocaut, te toma un minuto para realmente empezar a caminar esa línea recta … Volk, tómate tu maldito tiempo».

En una reciente publicación en las redes sociales en la que aparecía posando junto a Makhachev, Volkanovski señaló que su atención se centrará pronto en su próximo reto en el mayor escenario de las MMA.

Si Cejudo y el ex campeón de Strikeforce Josh Thomson se salen con la suya, su próximo reto llegará en 2024, más allá de lo que Volkanovski espera.