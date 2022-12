Liz Carmouche tiene una visión para su futuro, e incluye un segundo título de Bellator. en una revancha para defender el título de peso mosca femenil en el evento coestelar de Bellator 289 en el Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut

Carmouche terminó con Velásquez con un nocaut técnico en el cuarto asalto para ganar el título en Honolulu en abril, pero Velásquez presionó para anular el resultado y dijo que fue un mal paro. El resultado quedó en los libros, pero Velásquez obtuvo una revancha, solo para que Carmouche no dejara dudas la segunda vez.

“Con toda honestidad, una de las cosas en las que realmente he estado trabajando es un crucifijo desde cada posición. Así que realmente estaba tratando de tentarla para que volviera a meterse en un crucifijo, en cualquier lugar, para poder decir: ‘No solo voy a acabar contigo exactamente en la misma posición, sino que lo haré más dominante y mucho más peligroso.

Carmouche peleó contra Ronda Rousey en peso gallo en la primera pelea de mujeres en la historia de UFC. Pero Bellator no tiene una categoría de peso de 135 libras, y Carmouche ha estado en 125 desde que cambió de promoción.

Con su primera defensa del título en los libros, Carmouche cree que es hora de que Bellator le dé una oportunidad al peso gallo femenil, y con mucho gusto subiría para buscar un cinturón allí.

Además, cree que debería pelear con una de sus compañeras de equipo desde hace mucho tiempo y compañeras de entrenamiento habituales por el cinturón inaugural de 135 libras femenil de Bellator: la ex campeona de peso mosca Ilima-Lei Macfarlane.

“Ilima-Lei Macfarlane y yo hemos sido socios de capacitación durante años. Tenemos mucho respeto y somos muy buenas amigas. Quiere retirarse, y quiere que una pelea contra mí sea su retiro. Después de que ella no hizo el peso (en el peso mosca) su última vez, ¿y quién quiere reducir todo el tiempo? – Tendría sentido para mí.

“Quiero ser la campeona 135 de Bellator y quiero tener un cinturón en dos divisiones. Y no puedo pensar en nadie mejor para hacer eso que Ilima: su pelea de retiro y mi apertura a una nueva división en Bellator. Así que quiero pelear con ella en Hawái por su retiro…”

Carmouche dijo que su esperanza de una división de peso gallo femenino es en gran medida una ilusión, pero el presidente de Bellator, Scott Coker, dijo que puede ser un movimiento que la promoción esté dispuesta a hacer pronto.

“En su mayoría son ilusiones, pero si hay algo que he estado haciendo desde que estoy en Bellator, es tratar de poner las cosas en práctica y exponer lo que quiero.. Creo que Bellator me va a escuchar, y espero que me respondan con esto y hagamos una división 135″.