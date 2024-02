Lex Luger quiere estar en el Salón de la Fama WWE 2024

Recientemente, la recordada figura de WWE y WCW, Lex Luger, habló en su podcast, Lex Expressed, acerca de su gran deseo para ser inmortalizado en el Salón de la Fama WWE. Está optimista de que es algo que ocurrirá este año. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Wow, sería una historia genial. Me emociono un poco todos los años, últimamente, a medida que pasa el tiempo. Mucha gente, ya hablamos un poco de esto antes, la gente dice, ‘¿Lex no está dentro? Pensé que ya estaba adentro’. Me lo dicen todo el tiempo.



► Lex Luger pide ser inducido al WWE Hall of Fame 2024

‘¿No estás dentro?’ Les digo, ‘No, todavía no. Ojalá algún día porque sería un gran honor’. Siempre les digo que sería un gran honor». Definitivamente, este año hay más expectativa al respecto. No sé si el que me incluyan más en The Bump y algunas cosas en los últimos años, no sé si hay una correlación directa o si siquiera lo piensan tanto antes de hacer la selección. Obviamente, me siento halagado y honrado de que tanta gente lo haya mencionado».



Además, agradeció a Eric Bischoff, gran ejecutivo de WCW y personalidad de la lucha libre profesional:

«Eric Bischoff, no hablamos mucho ni nada, pero ahora tenemos una relación especial. Las palabras amables que tuvo para mí, me encantan. Eric Bischoff, nunca pensé que diría eso. Me dio un gran cumplido diciendo que deberían incluirme.

«Así que sí, definitivamente me siento halagado, honrado cuando la gente lo dice, y obviamente, sería un gran honor si y cuando suceda. Si es este año, sería, como dijiste, de cuento de hadas. Si no, y es más adelante en el tiempo, tengo esperanzas».