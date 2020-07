Leon Edwards quiere pelear contra Colby Covington o Gilbert Burns

Leon Edwards está buscando pelear con Colby Covington o Gilbert Burns a continuación, esto con la esperanza de ganar una oportunidad por el título.

Se suponía que Edwards encabezaría el UFC de Londres contra Tyron Woodley , donde muchos esperaban que si ganaba, obtendría una oportunidad por el título. Sin embargo, el evento fue cancelado debido a la pandemia de COVID-19 y el inglés aún no ha tenido una pelea desde entonces. Él dijo que le ofrecieron la pelea por el título antes Burns, pero no podía tomarlo debido a la falta de entrenamiento y las restricciones COVID-19 en Inglaterra.

Ahora, con el título de peso welter en juego este sábado, Edwards estará prestando mucha atención. Él cree que merece una oportunidad por el título, pero espera que el UFC le diga que necesita una victoria más.

Entonces, Leon Edwards, dice que si tiene su opción, quiere pelear contra Colby Covington o Gilbert Burns. También cree que una victoria le garantizaría una oportunidad por el título.

"El contendiente número uno es el brasileño Gilbert Burns, ocupa el puesto número uno. Él dominó al tipo que se suponía que debía dominar. Entonces, probablemente él ... Tiene que estar en el contrato que tengo garantizado por una oportunidad por el título. No hay forma de que vaya a nueve, diez peleas sin pelear por el título. Alguien por encima de mí realmente. Colby, realmente no me gusta, creo que es una pequeña comadreja, también sería una buena pelea. Alguien por encima de mí realmente. Cualquiera de ellos dos encima de mí puedo esperar, ya sea o no".