Lanzan primer tráiler de película de Cassandro

La película de Cassandro, protagonizada por Gael García, ya está cada vez más cerca y se liberó el primer tráiler oficial, sonde también aparece Bad Bunny.

La cinta que se estrenará el 15 de septiembre en cines seleccionados de Estados Unidos y llegará el 22 de septiembre en Prime Video, cuenta la historia de vida de uno de los símbolos de la lucha exótica en México.

From Luchador to legend. Gael García Bernal is #Cassandro – in select U.S. theaters September 15 and streaming globally on Prime Video September 22.

De Luchador a leyenda. Gael García Bernal es #Cassandro – en cines selectos de EE.UU. el 15 de Septiembre y disponible el 22 de… pic.twitter.com/S9JCITP3nV

— Prime Video (@PrimeVideo) August 22, 2023