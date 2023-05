Gracias a Dios que la película no se terminó titulando ‘El astronauta de Plutón’, que era el título original, sino ‘Volver al futuro’ (‘Regreso al Futuro’ en España) porque de lo contrario quien escribe estas líneas no podría estar utilizándola para explicar de manera ingeniosa (entiéndase la broma) que Apollo Crews tuviera que regresar al territorio de desarrollo que es NXT desde el elenco principal de WWE para acabar volviendo al mismo durante el draft, realizando esta misma noche en televisión su primera aparición en Raw.

Como hiciera Marty McFly (y vamos a dejar las comparaciones porque entonces van a perder el poco sentido que tienen), el veterano luchador tuvo que retornar a la marca amarilla para revitalizar su carrera después de no haber encontrado el éxito anteriormente ni en la roja ni en SmackDown. En los siguientes meses veremos si como el personaje interpretado por Michael J. Fox tiene un final feliz o no, como Biff Tannen, al que da vida en la trilogía cinematográfica Thomas F. Wilson. De momento, él comienza con ganas.

Durante el show, participó en una batalla real para determinar a un nuevo contendiente al Campeonato Intercontinental que acabó ganando Mustafa Ali; estará viéndose las caras con Gunther en Night of Champions. Perder no es la mejor manera de iniciar una aventura pero Apollo Crews está emocionado:

“Se siente bien. Tengo que decir que la reacción que recibí fue increíble y que me encanta estar de nuevo frente al público de Monday Night Raw. Lamentablemente, no pude sacar lo mejor de la batalla real, pero eso fue solo una pequeña muestra, hay mucho más por venir.

“A veces me olvido de esos logros [Byron Saxton le señala que fue Campeón de Estados Unidos y Campeón Intercontinental] y cada día me tengo que recordar a mí mismo que merezco estar aquí, que merezco cada oportunidad que tengo. ¿Qué es diferente ahora? He visto que hay muchas caras nuevas en el vestidor. Y también soy un nuevo Apollo Crews. Todo el mundo va a darse cuenta cuando llegue el momento”.

EXCLUSIVE: @WWEApollo is excited to be back on #WWERaw and ready to show the locker room the new and improved version of himself. pic.twitter.com/dHph6O2v9M

— WWE (@WWE) May 16, 2023