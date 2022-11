La sorprendente petición de Darren Till a UFC

El ex retador al título de la UFC, Darren Till, está cerca de regresar a la UFC, pero tiene una petición para su próximo combate.

La pelea de Till contra du Plessis se celebrará en la parte preliminar del cartel de lucha. Till es uno de los luchadores más populares de la lista y a menudo está en el carro principal o encabezando un evento de Fight Night.

En sus últimas siete apariciones en peleas, ha encabezado cinco de los eventos. encabezar significa peleas de cinco asaltos, a lo que ha dicho que no más. Habló de esto con Michael Bisping en su canal de YouTube.

«No sé, si no te cortas y das el 110 por ciento, y eres fiel a ti mismo, no hay nada más que puedas hacer, amigo», dijo. «Le dije a la UFC; dije que no quiero otra pelea estelar. Dije que estoy harto de hacer cinco asaltos. Sólo quiero volver a estar de pie. Y eso es lo que ha llegado. Así que, ya sabes, es lo que es, amigo».

Otros como Chael Sonnen han dicho lo mismo, pensando que Till debería pelear unos cuantos asaltos de tres y volver a ponerse en pie. Till está actualmente clasificado como número nueve en la división, su oponente du Plessis está sentado en el número 13.