Quinton ‘Rampage’ Jackson, leyenda de la UFC y de Pride, se ha sumado a la lista de figuras de las MMA que se han mostrado en desacuerdo con las payasadas de Colby Covington en el UFC 296.

En la rueda de prensa previa al combate, «Chaos» se burló del padre del campeón del peso wélter de la UFC Leon Edwards. Prometiendo llevar a Edwards a «la séptima capa del infierno», «Caos» concluyó sugiriendo que «Rocky» podría saludar allí a su padre.

La frase suscitó críticas generalizadas, y muchos dijeron que era ir demasiado lejos, incluso para los estándares a menudo personales del impetuoso Covington.

A pesar de la acalorada disputa que precedió al combate, el «Caos» ofreció una actuación mediocre frente a un recogido Edwards, que finalmente se impuso por decisión unánime.

► Yo era fan de Colby» – Rampage Jackson

Durante una reciente edición del JAXXON PODCAST, el ex campeón semicompleto de la UFC, Rampage Jackson, habló sobre el lenguaje soez de Covington.

Tras revelar que en un principio era fan del «Caos», Jackson confirmó que los comentarios sobre el padre de Edwards fueron demasiado fuertes. Utilizó el ejemplo de Wanderlei Silva, con quien mantuvo una acalorada rivalidad durante años en Pride, UFC y Bellator.

Independientemente de su enemistad de cuatro peleas, a ‘Rampage’ nunca se le ocurriría decir algo tan chabacano a ‘El Asesino del Hacha’.

«Yo era fan de Colby, pero, ya sabes, la gente no juega con ese infierno s**t usted sabe», dijo Jackson. «No se dice eso de nadie, yo no diría eso de mis peores enemigos. Digamos que Wanderlei y yo nos enfrentamos y él tenía un padre que falleció, yo no diría ‘Sí, voy a mandarte al infierno con tu…’ No se hace eso».

UFC 296 supuso el tercer intento fallido de Colby Covington de convertirse en campeón indiscutible del peso wélter de la UFC. Poco después de la pelea, «Chaos» llamó a Stephen «Wonderboy» Thompson, un incondicional de las 170 libras, para un enfrentamiento. Covington también ha sido convocado por la estrella emergente Ian Garry.

Independientemente de a quién se enfrente, es poco probable que «Chaos» ceda en sus insultos, como demuestran sus comentarios sobre el padre de Leon Edwards en las entrevistas.