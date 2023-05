La promesa de Dariush para pelea contra Oliveira

Beneil Dariush sabe lo que le espera cuando luche contra Charles Olivera, y sí, lo está deseando. Dariush (22-4-1 MMA, 16-4-1 UFC), viejo aspirante al peso ligero, se enfrentará al ex campeón Oliveira (33-9 MMA, 21-9 UFC) el 10 de junio en el evento co-principal del UFC 289, que tendrá lugar en el Rogers Arena de Vancouver con un cartel principal que se emitirá en pago por evento tras los preliminares en ESPN y ESPN+.

Es uno de los combates favoritos de los aficionados, y también uno que podría determinar el próximo retador al título para el actual titular de las 155 libras, Islam Makhachev. Teniendo en cuenta lo que está en juego, Dariush sabe que un enfoque mesurado es la mejor manera de asegurarse una oportunidad por el título. Sin embargo, la idea de enfrentarse al brasileño le atrae mucho.

“El plan de juego consiste en ser perfecto y no hacerlo”, declaró Dariush a MMA Junkie. “Quince minutos de constancia, de seguir el plan de juego, de estar concentrado y de mantener un ritmo constante, algo parecido al combate contra Gamrot. Pero, al mismo tiempo, he visto sus combates. He estudiado su cinta. Y cuando veo los intercambios salvajes, la sangre empieza a bombear”

“Espero ser coherente con lo que digo, y ceñirme al plan de juego, pero no dudaría, a veces como que lo pierdo, no dudaría si en la pelea como que lo pierdo un poco y persigo la pelea de perros, y esa parte porque es mi favorita. Eso es lo que más disfruto, meterme en esas peleas de perros. Controlarme es lo difícil”.

Oliveira ha demostrado ser uno de los peleadores más emocionantes de la élite de la división de peso ligero, como lo demuestran sus 19 victorias por KO dentro del octágono, récord de la UFC. Su estilo salvaje, y a veces frenético, se mantiene tanto en el departamento de golpeo como en el de agarre. Dariush está tan ansioso por enfrentarse a Oliveira en el suelo como a pie.

“En realidad, me entusiasma más el grappling“, afirma Dariush. “No voy a mentir, entrar en algunas de las luchas con él y ser capaz de ir a lo loco en el suelo, eso es tan emocionante como el standup es. Una oportunidad para tener esta lucha en el suelo, estoy realmente deseando que porque lo ves someter a tanta gente, y te preguntas lo bueno que es su jiu-jitsu. Pero, al mismo tiempo, le ves perder cuando no debería perder en el grappling, así que estoy deseando ponerle las manos encima y conocer su grappling”.

En última instancia, sin embargo, Dariush quiere que sea un combate unilateral.

“El objetivo de este combate es ser perfecto“, afirmó Dariush. “Personalmente, la forma en que lo veo es la dominación. Planeo dominar esta pelea. Quiero recordárselo a la gente, porque creo que mi último combate estuvo muy reñido. … La pelea será una dominación absoluta, eso es lo que va a ser. Voy a hacer lo que planeo hacer, y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Eso es lo que espero”.