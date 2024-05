Desde hace un par de meses se da por hecho que el próximo combate por el título del peso gallo de la UFC enfrentará a Sean O’Malley contra Merab Dvalishvili.

Y justo cuando pensábamos que teníamos una respuesta a cuándo veríamos esta pelea, seguimos con la incertidumbre. Tras la emisión del UFC 301 en la India, Merab Dvalishvili, en el programa Ultimate Guide to UFC, anunció que retará a O’Malley en el UFC 306, que tendrá lugar el 14 de septiembre en The Sphere de Las Vegas, NV.

Sin embargo, menos de 24 horas después de que la publicación circulara por las redes sociales, O’Malley respondió con una publicación propia en las redes sociales, afirmando que el anuncio de Dvalishvili no es oficial. No obstante, O’Malley afirmó que él había impulsado la idea.



«Merab en la esfera no es el objetivo, que yo sepa. He estado presionando para eso pero UFC no ha dicho nada«.

Independientemente de si está reservado o no todavía, esto sin duda sería una colisión por el título de mamut para reservar para la Esfera. Todos sabemos que se esforzarán al máximo para organizar una cartelera de éxito, sobre todo teniendo en cuenta lo singular que es el lugar. O’Malley es conocido como una de las mayores estrellas de las artes marciales mixtas, mientras que Merab parece tener cada día más seguidores.

Dvalishvili parecía haberse ganado la próxima oportunidad por el título de las 135 libras de la UFC tras su actuación en una victoria contra Henry Cejudo en el UFC 298 en febrero.

El georgiano está invicto desde que perdió sus dos primeros combates en la UFC. El director ejecutivo de la UFC, Dana White, ha sugerido anteriormente que dejó pasar oportunidades de luchar por el título cuando su amigo y compañero de equipo Aljamain Sterling era campeón del peso gallo.

O’Malley, por su parte, ganó el campeonato con una victoria sobre Sterling en UFC 292. Retuvo el título de campeón de peso gallo. El pasado mes de marzo retuvo el título en una victoria unilateral sobre Marlon «Chito» Vera en el UFC 299, vengando así la única derrota de su carrera profesional en las MMA.

En general, la división del peso gallo está que arde en estos momentos. Así que esperemos que puedan demostrarlo en un gran escenario como éste».