La pelea más memorable de Korean Zombie

Chan Sung Jung, «The Korean Zombie», tuvo una carrera memorable en el octágono, pero una pelea destaca por encima del resto.

La última pelea de TKZ en la UFC contra el ex campeón de la UFC Max Holloway en Singapur terminó con una derrota por nocaut técnico. A pesar del revés, TKZ aguantó el tipo contra uno de los mejores luchadores del mundo y fue adorado por los aficionados presentes.

Durante su estancia en la UFC, TKZ protagonizó varios combates por el título y una serie de impresionantes victorias sobre grandes talentos. Ayudó a poner a Corea del Sur en el mapa de las MMA al derrotar a luchadores de la talla de Dustin Poirier, Mark Hominick y Frankie Edgar.

Pero para TKZ, su último combate fue la forma perfecta de completar su carrera en la UFC.

► The Korean Zombie admite que su pelea favorita fue la de su retiro

Durante una reciente aparición en The MMA Hour, TKZ no dudó cuando se le preguntó por su momento favorito de todos los tiempos de su carrera en la UFC.

«Mi última pelea«, dijo TKZ. «Todo fue perfecto. El momento, que mi oponente fuera Max Holloway, el público, la multitud, todo el amor que me mostraron… esta pelea es la única de la que no me arrepiento después de que terminara. Aunque perdí por nocaut, tengo cero remordimientos, por eso diría que es mi pelea más memorable.»

TKZ luchó por el título del peso pluma de la UFC en UFC 273, perdiendo por TKO en el cuarto asalto ante Alexander Volkanovski. Su última victoria fue contra Dan Ige por decisión unánime en junio de 2021.

TKZ es el último de una serie de veteranos de la UFC en poner fin a su carrera en sus términos, uniéndose a los recientes retirados Robbie Lawler y Donald Cerrone. Mientras mira hacia el próximo capítulo de su vida, está contento con la forma en que terminó el capítulo anterior.