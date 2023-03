La ‘motivación y el nerviosismo’ de Dustin Poirier

El ex campeón interino del peso ligero de la UFC, Dustin Poirier, ha admitido que está “motivado” y “nervioso” ante la posibilidad de enfrentarse a su compatriota Justin Gaehtje por segunda vez en sus respectivas carreras, tras la victoria por decisión del oriundo de Arizona en el UFC 286 el pasado fin de semana.

Y con un posible regreso al octágono en verano, Poirier ha sopesado una posible reedición con Gaethje en una eliminatoria por el título de división – admitiendo que está “motivado” y “nervioso” por la posible revancha en el futuro.

“Es una pelea que me pone nervioso“, dijo Dustin Poirier a la reportera de Fansided MMA, Amy Kaplan. “Cuando escucho un mame y me pongo nervioso, es motivación – lo mismo con (Michael) Chandler. Cuando escuché el nombre de Chandler cuando me llamaron con Michael Chandler, me puse nervioso porque conocía los peligros de ese tipo de peleas y eso es lo que me motiva.”

“Lo mismo con Justin (Gaethje)”, explicó Dustin Poirier. “Si ellos [la UFC] me llaman y él es el nombre que dicen, tal vez suceda. Ya veremos”.

Gaethje, que se mostró dispuesto a disputar la revancha tanto con Poirier como con el ex campeón indiscutible del peso ligero, Charles Oliveira, tras su victoria sobre Fiziev el pasado fin de semana, pareció estar interesado en una reedición contra el brasileño, afirmando que luchó como un “completo idiota” durante su enfrentamiento por el campeonato el pasado mes de abril.