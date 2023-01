La mejor pelea para Paulo Costa, según Chael Sonnen

El próximo oponente de Khamzat Chimaev es una incógnita. Pero Chael Sonnen ha opinado sobre por qué Paulo Costa debería considerar luchar contra Chimaev en lugar de Robert Whittaker, basándose en las recientes declaraciones de Daniel Cormier.

Sonnen habló sobre la situación del contrato de Costa e indicó que para lograr un campeonato, el brasileño debe pelear y garantizar un lugar en la lista en lugar de esperar a que su contrato termine:

«Sólo le estoy recordando, sólo le estoy preparando el terreno. Porque Paulo tiene dos maneras de hacerlo, puede aceptar una pelea y está acabado. O puede no tomar la pelea y simplemente esperar a que la cláusula, que dijo que era a principios de verano, dijo que era junio. Y creo que el movimiento más inteligente, si de hecho es junio, el movimiento más inteligente es esperar hasta junio. Si eres un luchador valioso y quieres permanecer en el ranking, quieres perseguir un sueño, tienes que entrar ahí.»

Sonnen luego se refirió a los comentarios de Cormier sobre Khamzat Chimaev y sugirió que ‘Borrachinha’ peleara con el sueco nacido en Chechenia en lugar de Whittaker:

«Pero ahora estás en una situación en la que le dijiste que no a Whittaker, si vas a decir que sí a alguien más, y ese es tu movimiento, sólo tendría sentido que quien sea que aceptes sea una pelea más fácil que Whittaker. Y no estoy seguro, cuando Daniel sugirió a Chimaev, de que Daniel lo dijera en ese sentido, pero posiblemente lo hizo. Posiblemente Daniel se limitó a decir que su opinión es que Chimaev no es tan duro como Robert Whittaker».