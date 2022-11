La ‘loca historia’ que contó Poirier sobre su hija

Dustin Poirier opina sobre llevar a los niños a los combates de la UFC.

La pregunta sobre llevar a los niños a los combates se formuló tras el evento UFC 281, en el que el veterano luchador y leyenda del deporte Frankie Edgar perdió en su combate de retirada. Los hijos pequeños de Edgar estuvieron en la pelea y vieron a su padre perder en persona.

La hija de Poirier no asistió a su victoria sobre Michael Chandler el sábado, y había una razón para ello. Él contó una historia interesante sobre su hija prediciendo una pérdida que se avecinaba antes de que él luchara contra Charles Oliveira.

«En realidad tengo una historia loca sobre la pelea de Oliveira y mi hija y mi esposa. Mi mujer estaba dejando a mi hija con una niñera en la sala de atrás del recinto y mi hija estaba llorando. Mi mujer me dijo: «¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa?’ Y me dice: ‘Estoy triste porque papá va a perder este pasado sábado en la noche’«, dijo.

«Se lo dijo a mi mujer. Sí, se lo dijo a mi mujer. Como una hora antes de la pelea, 30 minutos antes de la pelea. ¿Tal vez tuvo algún presentimiento? No lo sé, no lo sé. No lo sé. Pero es una locura que eso haya sucedido».

Poirier se ha colocado en una gran posición dentro de la división de peso ligero tras su victoria sobre Chandler. Con el campeón de peso ligero, Islam Makhachev, que se enfrentará a Alexander Volkanovski a continuación, Poirier podría necesitar otra pelea antes de obtener una oportunidad por el título. Tiene varias opciones en esta apilada división.