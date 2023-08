LA Knight ya piensa en su siguiente objetivo: Logan Paul

En el reciente evento premium en vivo de WWE, SummerSlam, LA Knight obtuvo una victoria en la batalla campal patrocinada por Slim Jim, y The Miz, quien fuera eliminado por el primero, no perdió tiempo para iniciar una rivalidad. Dicho esto, ambos se dieron una guerra de palabras en el centro del ring, hace un par de semanas en Monday Night Raw, lo que daría inicio a una rivalidad entre ambos.

► LA Knight continúa trazando su llegada a la cima

Si bien las hostilidades entre LA Knight y The Miz no ha terminado, el primero ya tiene su mirada puesta en su siguiente objetivo. Durante una aparición reciente en WWE The Bump, LA Knight declaró que Logan Paul ha aprovechado las oportunidades que se le han brindado como The Miz, y luego insinuó ir tras The Maverick una vez que haya terminado con el A-Lister.

“Logan Paul es otro tipo que me recuerda a The Miz. La diferencia es que Logan Paul es una cara nueva en todo esto, pero me recuerdan un poco a uno mismo. Dos tipos que se han subido a ese ascensor van directo a la cima, y bien por ti. No puedo decir nada malo con eso, si te lo van a dar, adelante y aprovéchalo al máximo. Pero tienes que entender que voy a subir y sacar esa alfombra debajo de ti y él podría ser uno de los próximos”.

LA Knight y Logan Paul ya han tenido una interacción en los días previos a Money in the Bank, donde incluso ambos fueron parte de la lucha de escaleras. A partir de allí, The Maverick estableció una rivalidad con Ricochet antes de volver a desaparecer de las pantallas. Dicho esto, es posible que Logan Paul y LA Knight den inicio a una rivalidad pronto, aprovechando lo ocurrido hace no mucho tiempo en Monday Night Raw.