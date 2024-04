LA Knight temió que WWE esperara demasiado con él

WWE no capitalizó inmediatamente la popularidad de LA Knight con los fanáticos. Podemos apuntar varios motivos para explicarlo, desde la dificultad para introducir una narrativa inesperada en una programación que no funciona día a día hasta la necesidad de tomarse un momento para comprobar que ese hype no era una moda pasajera. Y en ese lapso de tiempo desde que el público comenzó a animarlo hasta que la compañía sacó provecho de ese apoyo, el luchador temió que fuera demasiado tarde, como explica en The Ringer’s Wrestling Show.

► El temor de LA Knight

«Había mucha frustración en ese momento. Estaba recibiendo grandes reacciones y había semanas en las que decían, ‘no hay nada para que hagas’. Yo pensaba, ‘¿Alguien estaba escuchando? ¿Alguien estaba viendo?’ Había toda esta vacilación. ‘Esto podría no ser real, podría ser una casualidad’.

«Hubo una vez, exploté hace un año. Estábamos en Los Ángeles, SmackDown, la noche antes de WrestleMania. Estaba en la Batalla Real de André el Gigante. Ya había estado recibiendo algunas reacciones bastante grandes durante las últimas tres semanas hasta un mes, pero ahora estábamos en Los Ángeles y todo el lugar estaba conmigo en esa batalla real. Al regresar, pasé directamente por Gorilla, no dije nada, ni siquiera saludé ni nada. Me encontré con uno de los chicos de redes sociales y él dijo, ‘Hombre, te están aclamando allá afuera’. Estaba tan feliz con la reacción que había allí, pero al mismo tiempo, estaba enojado por ello. Fue tan grande y sentía que nadie estaba escuchando. Regresé allí, y cuando ese tipo dijo eso, pensé, ‘¡Mejor que le digas a alguien maldita sea!’ Fui y me fui caminando y empecé a recorrer los pasillos como un tigre. Fui directo a la parte más vacía del pasillo que pude encontrar. No quería hablar con nadie. Esto fue en abril.

«Incluso desde allí, las cosas no comenzaron a avanzar hasta julio. Fueron meses y meses de estar pensando, ‘Juro que nadie está prestando maldita atención. Nadie está escuchando lo que sucede cada vez que salgo allí. No lo entiendo’. Luego llegamos a Money in the Bank. ‘Tengo una idea, quiero hacer esto, esto y esto.’ Recuerdo a alguien decir, ‘Tienes que ser popular para hacer eso’. Yo pensaba, ‘¡¿No estás viendo?! ¡¿No estás prestando atención?!’ Me siento como un idiota al decir eso. Para autoelogiarme a ese grado y decir, ‘¿Sabes que soy popular, verdad?’ me da escalofríos de idiotez. Al mismo tiempo, ¿cómo, cómo, cómo, no te estás dando cuenta? Llegamos a Money in the Bank, las reacciones son una locura, avanzamos desde allí, y finalmente es como, ‘Vamos a tener que hacer algo’. Finalmente, estaba avanzando en esa dirección.

«También pensaba, ‘vas a hacer que esperen tanto. Van a dejar de importarles’. Estamos donde estamos ahora. Obviamente, alguien se dio cuenta y decidió tomar cartas en el asunto, pero hubo un momento en el que pensé, ‘vamos a esperar demasiado tiempo’. Entiendo la idea de exprimirlo y no darle a la gente las cosas demasiado pronto porque si haces eso, obtienes el tratamiento de Superman de ‘este es el tipo elegido a mano’, y se rebelan contra eso. Definitivamente no quería ir demasiado rápido en ese sentido, pero también pensaba, ‘¡Mi*rda, estamos demorándonos demasiado ahora mismo, los vamos a perder!’«