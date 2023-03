Más que un luchador: La importancia de Kenny Omega en AEW

El futuro de Kenny Omega ha sido uno de los temas más discutidos en el mundo de la lucha libre, pues para nadie es un secreto la enorme importancia de Kenny Omega dentro de AEW, razón por la cual Tony Khan debe tratar de renovar el contrato al excampeón mundial de cualquier forma posible.

► Uno de los pilares de AEW

La popularidad de The Elite (Omega, Bucks, Cody Rhodes y Hangman) fue fundamental para la creación de AEW. Hasta el día de día de hoy, The Elite sigue siendo algo vital, pues ellos han hecho todo lo posible para ayudar a AEW, incluso en sus momentos más bajos.

Es extraño pensar que Kenny Omega y The Young Bucks puedan irse de AEW, pero es una opción que toma fuerza. perder a The Elite sería un duro golpe para AEW y esa es una de las razones por las que WWE quiere firmarlos, no sólo porque son tres de los mejores luchadores en el mundo.

► Las luchadoras japonesas

No es un secreto que Kenny Omega es un gran admirador de las luchadoras japonesas, y ha hecho todo lo posible por incorporarlas en los eventos de AEW. Ellas le han dado un aire interesante a la división femenil.

Luchadoras como Riho, Hikaru Shida y Yuka Sakazaki son adoradas por los aficionados de AEW. Si Kenny Omega se marcha, AEW tendría dificultades para contratar japonesas.

► NJPW y Alianzas con otras empresas

Una de las grandes características de AEW ha sido el de tener las puertas abiertas a la idea de trabajar con otras empresas de diferentes partes del mundo. Kenny Omega fue fundamental para crear una relación laboral entre AEW y DDT–TJPW. Incluso también fue vital para que AEW y NJPW abrieran por fin la puerta prohibida

La relación entre AAA y AEW puede estar en mala situación, pero Kenny Omega es el único hombre que mantiene la relación viva dado al interés que tiene la empresa con contar con sus servicios, pues siguen buscando una lucha entre Omega e Hijo del Vikingo.

Como vemos la importancia de Kenny Omega en AEW va más allá de los cuadriláteros. Ha sido una pieza fundamental para cosas que damos por sentadas de AEW.