La idea de Dan Hooker para un programa de TV

Dan Hooker por fin va a conseguir un trabajo de verdad… una vez que se retire de las MMA.

Cualquiera que firme en la línea de puntos para pelear con Hooker sabe que, gane o pierda, le espera una dura noche en la oficina. El luchador de City Kickboxing siempre ofrece acción, con un ritmo endiablado contra rivales de la talla de Dustin Poirier y Paul Felder, entre muchos otros.

En declaraciones a BT Sport, Hooker propuso una idea para un programa de televisión que le gustaría tener cuando sus días de lucha hayan quedado atrás. ¿La premisa de este programa? Un hombre que nunca ha tenido un trabajo de verdad en su vida adulta, yendo de carrera en carrera, probando suerte en varias industrias.

«Cuando dejo de luchar, siempre he tenido una idea para un programa de televisión. Voy por ahí, y mi programa de televisión es algo así como ‘Vale, he dejado de luchar. Llevo luchando desde los 18 años. Realmente no he tenido un trabajo adecuado en toda mi vida. Voy a ir por ahí a ver qué quiero hacer'», explicó Hooker entre risas.

«Entonces iba por ahí probando diferentes trabajos. Probaba a ser albañil. Probaba a ser fontanero. Iba por ahí desbaratando cualquier empresa que me diera una oportunidad de trabajo. Descarrilarlas por completo».

Parece una idea absolutamente desternillante para un programa, que encajaría fácilmente con el deseo del amigo de Dan Hooker y campeón de peso pluma Alexander Volkanovski de tener un programa de cocina. Tal vez algún día, dentro de diez o quince años, los dos tengan su propio canal juntos, emitiendo este y otros contenidos salvajes.