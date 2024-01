La epifanía de Jon Moxley: «2024 será mi año»

Jon Moxley revela la epifanía que tuvo en diciembre de 2023 y que «activo su interruptor» después de haber vivido un año desafiante tras dejar atrás aquellos problemas de salud relacionados con su adicción al alcohol después de entrar a un programa de rehabilitación tras el cual volvió en enero de 2022 para reafirmarse como una de las estrellas mundiale sde la lucha libre. «The Death Rider» se expresa en su reciente entrevista con ComicBook.com.

► La epifanía de Jon Moxley

«Sí, el 2023 fue realmente difícil. Han sido un par de años difíciles, de hecho. Hace unos años fui a rehabilitación, y hay mucho más en eso de lo que te dicen: la realidad de dejar de consumir cocaína, ir a rehabilitación o dejar de beber, o lo que sea. No beber… eso es fácil hasta cierto punto. Solo hay una cosa que tienes que hacer, simplemente no beber. Pero, eso fue simplemente un estilo de vida para mí durante más de 20 años y desajusta la química de tu cerebro con el tiempo. Así que, es el otro lado de volver todo a la normalidad y simplemente descubrir cómo vivir mientras tu cerebro se reconecta y se cura y vuelve a la normalidad. Pero, ¿qué ha sido normal para ti? No ha sido normal para mí desde que tenía como 14 años o algo así. Esa parte es realmente difícil. Todos serán diferentes y presentarán desafíos y cosas así. Así que los últimos dos años han sido realmente desafiantes. Hay muchas cosas fuera del ring y la lucha libre se vuelve molesta, como siempre lo hace».

«Me puse en orden con mis médicos y todo justo alrededor de diciembre, que fue justo cuando [el Continental Classic] estaba comenzando. Estaba pasando por un mal momento las primeras semanas allí, pero las cosas cambiaron, especialmente una vez que dejé de tomar esta medicación. Tuve como una especie de epifanía o un golpe de agua fría en la cara. Algo simplemente me golpeó».

«No sé, tal vez estaba aceptando ser golpeado en la cara por las circunstancias una y otra vez. Eventualmente, los tipos simplemente se cansan y se acostumbran a estar en el fondo. Dejan de intentar levantarse incluso. En algún momento, creo que me acostumbré a simplemente abusar de las circunstancias. Luego, me desperté de eso y pensé: ‘¿Qué diablos? Ponte las pilas’. Eso activó el interruptor en mí. Así que, la segunda mitad de todo ese torneo fue una historia completamente diferente».

«Ahora es un nuevo año y todo, y estoy pensando: ‘El 2024 va a ser mi año’. No sé, muchas veces en mi carrera siento que tengo un poco de impulso creciendo en mí. Muchas veces el universo se doblegará a tus caprichos si lo haces así, y muchas veces siento que casi sé algo que el resto del mundo aún no sabe. Ni siquiera me están mirando. Me han dado por perdido por completo y no tienen idea de que estoy llegando y estoy a punto de volar el mundo de todos. Como si supiera un secreto que el resto del mundo no conoce, ese tipo de cosa».