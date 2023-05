La duda de Cejudo respecto a firma Ngannou con PFL

La reciente adquisición de Francis Ngannou fue una gran noticia para la PFL. Han estado haciendo ganancias constantes desde hace un tiempo, pero traer a un nombre como Francis fue una verdadera declaración de intenciones. Han hecho saber que no están aquí para perder el tiempo, ofreciendo a “The Predator” un acuerdo increíblemente lucrativo.

La mayoría de los peleadores, como se puede imaginar, estaban contentos de ver lo que Ngannou fue capaz de conseguir. El excampeón de los pesos pesados de la UFC debutará con la promoción en 2024, y el resto de este año se centrará en el boxeo. Para Henry Cejudo, sin embargo, la gran pregunta es simple: ¿de dónde viene el dinero?

“¿De dónde demonios saca PFL todo este dinero?“. dijo Cejudo. “Firmando a Jake Paul, firmando a él (Ngannou), torneos de un millón de dólares, sé que Kayla Harrison está ganando una locura de dinero como mujer, la que más que Ronda Rousey y quizás incluso más, la atleta femenina mejor pagada de todos los tiempos”.

“¿Es este el comienzo de la colaboración de Bellator contra UFC, PFL contra UFC, ONE Championship contra Bellator? ¿Estamos abriendo nuevas puertas que nunca se han abierto de verdad? ¿Están Bellator, PFL, ONE Championship -incluso si la UFC no se involucra- dispuestos a cruzar ese camino? Hay muchas preguntas que responder o que hacer”. Citas vía MMA Fighting

Independientemente del dinero que tengan o dejen de tener, la PFL va por buen camino.