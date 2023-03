El igualmente respetado y polémico periodista Dave Meltzer no pudo salvarse de un ciberataque. Durante la tarde de este lunes, el editor del boletín Wrestling Observer perdió el control de su cuenta de Twitter.

Lo raro del asunto es que quien tomó el control de la cuenta de Dave Meltzer sólo lo hizo para tuitear a nombre de Jack Butcher, de Visualize Value, una comunidad de diseñadores de internet que se dedican a las NFTs.

El tuit puesto en la cuenta de Meltzer, el cual ya fue eliminado, es una copia de este:

Transparency time:

Working on the next iteration of Checks and itching to share some of the ideas/revisions/thinking.

Went back and forth on doing this — but ultimately, the process is as much a part of the art as the art itself, so will be sharing more in the thread below. pic.twitter.com/4g84V9wYBb

— Jack Butcher (@jackbutcher) January 7, 2023