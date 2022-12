María Kanellis está dando sus primeros pasos en All Elite Wrestling como la mánager de The Kingdom, donde Mike Bennett y Matt Taven son equipo. Los tres continúan juntos como lo estuvieron durante muchos años en otras compañías como Ring of Honor. Todavía es pronto para adelantar el éxito que tendrán o no pero saben lo que es ser uno de los tríos más populares de la lucha libre profesional. El matrimonio además tuvo una breve aventura en la WWE, que no fue ninguna maravilla pero que les sirvió como un gran escaparate.

Dicho esto, mientras vemos cómo evolucionan las carreras de los tres, confirmamos que la cuenta de Facebook de María Kanellis ha sido hackeada. Ella misma lo da a conocer en una reciente publicación en Twitter. Si entramos a ella comprobamos que así es y también que tenía más de 700 mil seguidores. La representante es una personalidad muy popular de los encordados y cuenta con un buen fandom en las redes sociales. Veremos si consigue recuperar su perfil para no tener que dejar este atrás o abrirse uno nuevo.

Hello I hate to report that https://t.co/O2LBQtJRMu is no longer my Facebook. It has been hacked and is now being used for ads and propaganda.

— MariaKanellisBennett (@MariaLKanellis) December 29, 2022