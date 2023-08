La casa de Eric Bischoff fue impacatada por un rayo

Semana a semana, los fans de Eric Bischoff, gran personalidad de la lucha libre, esperan su podcast denominado 83 Weeks with Eric Bischoff, un nombre que recuerda y enaltece las 83 semanas en las cuales WCW, a su cargo, venció en el rating a WWE, entonces WWF, hasta que Vince McMahon reaccionó y dio vida a la Attitude Era.

En su podcast, Bischoff da interesantes opiniones, a veces muy aceptadas por los fans, otras veces muy polémicas y disputadas, pero casi siempre, bastante interesantes, motivo por el cual reproducimos sus palabras aquí en SÚPER LUCHAS.

Sin embargo, esta semana, Bischoff no podrá publicar su podcast a tiempo, y la causa es que fue sorprendido por la furia de la naturaleza. Así lo anunció a través de su cuenta de Twitter:

Apologies for the delay of todays @83Weeks episode. Our house was hit by lightning last night and fried our internet. Will be recording this afternoon. Looking forward to breaking down #SummerSlam shortly. Will drop immediately after we record.

