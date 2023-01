¿Kurt Angle lanzó una amenaza a Brock Lesnar?

Kurt Angle y Brock Lesnar han tenido una de las rivalidades más memorables de la WWE en la época moderna. Fueron partícipes de grandes combates en le pasado, destacándose aquel en WrestleMania 19 donde estuvo en juego el Campeonato WWE, o el Iron Man Match de 60 minutos que tuvieron durante un episodio de SmackDown en el 2003, mismo que fue considarada como una de las mejores luchas de todos los tiempos.

Kurt Angle reflexionó en sus redes sociales sobre un viejo momento con Brock Lesnar, enviando un mensaje al tres veces Campeón Universal WWE. El héroe olímpico publicó un divertido video en su cuenta de Twitter que mostraba un segmento entre ambos tras bastidores cuando ambos empezaron con empujones que fueron incrementando su agresividad. El miembro del Salón de la Fama WWE también aprovechó para “advertir” a su antiguo rival, pidiéndole que tenga cuidado a quién empuja.

Be careful who you push!!! lol. @BrockLesnar pic.twitter.com/pD97A3QviC

— Kurt Angle (@RealKurtAngle) January 8, 2023