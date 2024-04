Kurt Angle analiza su última etapa en WWE

La etapa final de Kurt Angle en WWE pareció un retroceso después de todo lo que había conseguido. Si bien inició con una inducción al Salón de la Fama WWE, luego pasó sin mayor trascendencia en el ring antes de terminar con un combate de despedida en WWE WrestleMania 35 contra Baron Corbin, oponente al cual muchos cuestionaron, pese a la rivalidad que ambos mantenían en Monday Night Raw.

► A Kurt Angle no le gustó su última etapa en WWE

Cuando Kurt Angle, de casi 50 años, regresó a la WWE en 2017, muchos fanáticos entendieron que probablemente no quedaban muchas luchas en el tanque, más aún con una carrera plagada de lesiones. Aún así, estaban entusiasmados con lo que podía mostrar en el ring.

Las opiniones de los fanáticos sobre este período no son diferentes de cómo lo percibe el héroe olímpico, quien durante una aparición reciente en Wrestling Life Online, detalló cómo fue su experiencia durante su última etapa en WWE.

«Cuando WWE me trajo de regreso después de pasar 11 años en TNA, tenían un plan para mí diferente al que yo tenía. Querían incluirme primero en el Salón de la Fama. Y yo dije: ‘Vince, el Salón de la Fama debería ser el último cuando me retire’. Él dijo: ‘Bueno, queremos incluirte en el Salón de la Fama y conocerte, asegurarnos de que estás bien‘».

«Cuando te alejas de la edad que tenía… los fanáticos se dieron cuenta de que no era el mismo luchador. Parecía mayor, luché como si fuera mayor, sentí que parecía un anciano. Y no me gustó lo que vi».

Angle admitió quería trabajar en una rivalidad con John Cena antes de su retiro, pero debido a los compromisos de este último, esas tareas recayeron en Baron Corbin, quien finalmente lo derrotó en WrestleMania 35.