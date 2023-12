En el episodio del 22 de marzo de 2023 de AEW Dynamite, Darby Allin, Orange Cassidy y Sting formaron equipo para enfrentarse al trío compuesto por Kip Sabian, The Butcher y The Blade. El combate incluyó muchos momentos divertidos, con The Icon a menudo imitando al Freshly Squeezed y adoptando sus manierismos en algunas ocasiones, una de las cuales casi hace llorar de la risa al Superbad, según revela en Fightful Overbooked’s In The Weeds.

► Kip Sabien alaba a Sting

«Poder luchar contra Sting fue irreal. Es tan bueno. Especialmente a esta edad, es tan bueno, y simplemente quiere luchar. Para mí, como luchador, lo que más valoro en un luchador no es solo su historial, sino su pasión por el negocio. Él todavía está tan emocionado por luchar. Está considerando todas estas ideas y movimientos diferentes y simplemente quiere seguir adelante. Sting, siendo tan laureado como es Sting, literalmente podría simplemente caminar por la cortina, pararse en el (esquinero), esperar un tag emocionante, entrar y hacer un par de clotheslines y un bodyslam y la gente estaría feliz. Él no quiere hacer eso. Quiere salir y hacer todos estos movimientos diferentes y locos para demostrar que aún está trabajando a ese nivel.

«Sin embargo, mi historia favorita de esa lucha es que Sting fue el que quería hacer movimientos de Orange Cassidy, lo cual fue lo más asombroso. Estoy subiendo a la cuerda superior y Sting se pone a imitar a Orange Cassidy. Fue tan difícil no llorar de risa y explotar de emoción porque es un momento tan surrealista. No puedes ser un luchador sin ser un fanático de la lucha libre, en mi opinión. Puedes hacerlo, pero los fanáticos pueden darse cuenta de que es falso. Tienes esos momentos en los que tienes que recordarte a ti mismo, ‘Tengo la oportunidad de trabajar con Sting.’«.