Khamzat Chimaev a Colby Covington: Es un don nadie

Se espera que Covington desafíe a Leon Edwards por el Campeonato del Peso Welter de la UFC a finales de este año. Edwards ha dicho que le gustaría que la pelea tuviera lugar en Abu Dhabi el próximo mes de octubre. Belal Muhammad espera entre bastidores, ya que se le ha prometido una oportunidad contra el vencedor tras su victoria por decisión unánime sobre Gilbert Burns en UFC 288.

Muchos creen que Muhammad debería ser el próximo rival de Edwards en lugar de Colby Covington. Durante una entrevista publicada en su canal oficial de YouTube, Khamzat Chimaev compartió por qué cree que la UFC le está dando a “Chaos” otra oportunidad por el título.

“No sé lo que UFC quiere hacer”, dijo Chimaev. “Le dan a Colby esa oportunidad. ¿Cuándo ganó su última pelea? No me acuerdo. ¿Contra quién ganó? Contra nadie. Es un don nadie, no gana contra nadie. Usman le rompió la barbilla dos veces. Derribó a ese tipo. Él es una m*erda y le dan esa oportunidad porque tal vez él es de EE.UU.. Quieren el cinturón para él. Soy de Suecia, vivo en Dubai, así que tal vez no quieren darme ese cinturón a mí. Por lo tanto, sólo esa cosa que veo. No sé qué más. Tal vez tienen buenos planes para mí, no lo sé. Confío en ellos, así que ya veremos“.

Queda por ver qué será lo próximo para Chimaev. Ha estado yendo y viniendo en Twitter con el ex campeón del peso wélter de la UFC Kamaru Usman. Ambos han expresado su interés mutuo en pelear entre sí. El presidente de la UFC, Dana White, ha insistido en que el problema es que Usman quiere un combate de peso pactado, y los directivos de la UFC se oponen a la idea de los combates de peso pactado.