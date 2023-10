Khabib reacciona a revancha entre Makhachev vs. Volkanovski

Khabib Nurmagomedov cree que el campeón de peso ligero de UFC, Islam Makhachev, venció de manera convincente a Alexander Volkanovski en su primera pelea.

Makhachev (24-1 MMA, 13-1 UFC) retuvo su título en una victoria por decisión unánime sobre el campeón de peso pluma Volkanovski (26-2 MMA, 13-1 UFC) en febrero pasado en UFC 284, una pelea que Volkanovski pensó que había ganado.

Makhachev estaba programado para enfrentar a Charles Oliveira en UFC 294 el próximo sábado 21 de octubre en Abu Dhabi, pero el martes se reveló que Oliveira se vio obligado a retirarse debido a un corte . Como resultado, Volkanovski intervendrá con poca antelación para su revancha por el título.

Según Nurmagomedov, Makhachev estaba dispuesto a defender su trono independientemente del oponente.

«Islam es un campeón mundial en este momento. Si alguien puede llegar a 155 y UFC dice que este tipo es un contendiente, ¿a quién le importa? No importa. No importa quién. Si King Kong puede ganar 155, está bien, trae a este tipo aquí. No importa. Le dije al Islam hoy por la mañana: ‘Hermano, no importa. Eres el campeón del mundo. Volk, Charles, (Dustin) Poirier, Justin (Gaethje), no importa. Se supone que es Charles, vale. Se retiró, pero ya le ganamos y eso no nos importa.

“Si quieren a Volk nuevamente, la primera pelea fue muy buena, muy competitiva, pero nosotros y su equipo sabemos que ganaremos por decisión unánime. Ni siquiera fue una decisión dividida. Fue una decisión unánime. Sí, Volk lucía bien en esa pelea, pero perdió y lo sabe, su equipo lo sabe y todo el mundo sabe que perdió. Vale, quieren traerlo de nuevo, traerlo de nuevo. Nosotros aquí. Islam casi está en peso, en punto, está listo para partir. Tenemos cinco días más duros para entrenar y estamos listos para Abu Dhabi”.

Volkanovski tenía a Makhachev en territorio desconocido al final de su pelea después de derribarlo al final del quinto asalto y terminar en la p rimera posición.Makhachev no ha competido desde entonces, pero Volkanovski acabó con Yair Rodríguez para lograr su quinta defensa del título en UFC 290 en julio.