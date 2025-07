Khabib: » Della Maddalena es una pelea más dura para Makhachev que Topuria»

Khabib Nurmagomedov no espera que sea un hecho que Islam Makhachev derrotará a Jack Della Maddalena y se convertirá en campeón de dos divisiones de la UFC.

El ex campeón de peso ligero Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC), que tiene las defensas más exitosas en la historia de la división, se aventurará al peso welter a finales de este año cuando desafíe al campeón Della Maddalena (18-2 MMA, 8-0 UFC) por el cinturón y la oportunidad de mejorar aún más su legado.

Muchos fanáticos de las MMA querían que Makhachev se quedara en la categoría de 155 libras y se enfrentara a Ilia Topuria, quien desde entonces se hizo con el cinturón vacante tras noquear en el primer asalto a Charles Oliveira en UFC 317 en junio. Eso no sucedió, y no fue por agacharse ni por miedo. Makhachev explicó a MMA Junkie en una entrevista reciente que lo impulsa el anhelo de un segundo cinturón, y su entrenador, Nurmagomedov, afirmó que no será tarea fácil.

«Creo que Maddalena es el oponente más difícil en la carrera de Islam. Esa es mi opinión. Ni Charles (Oliveira), ni nadie más. Ninguno de esos otros peleadores. Ni siquiera Ilia, si esa pelea se diera. Es solo mi opinión personal». En primer lugar, Maddalena es el doble de grande que Ilia. Es más alto, más grande, con piernas más fuertes y una complexión más robusta. Su boxeo es igual de bueno. Y, en la lucha, se mueve de maravilla, si lo has visto. Si estuviera preparando a Islam para Ilia o Maddalena, me preocuparía más por Maddalena.

Nurmagomedov no es el único en su postura. Makhachev también elogió a Della Maddalena como una dura prueba al analizar la esperada contienda.

Con 15 victorias consecutivas en el octágono en su currículum, Makhachev tendrá la oportunidad no solo de convertirse en el undécimo en la historia de UFC en reclamar cinturones en dos categorías de peso diferentes, sino que también puede empatar el récord de larga data de Anderson Silva de más victorias consecutivas en UFC con 16.

«Va a ser una pelea difícil. La verdad es que sí. Vi su pelea contra Belal (Muhammad). Es bueno, tío. Cuando empezó en la UFC, tuvo problemas con la lucha libre, pero ahora ha mejorado porque lo he visto entrenar mucho con luchadores y grapplers, y por eso es campeón ahora mismo. Es bueno en todas las disciplinas. Pero pronto veremos quién es el mejor luchador del mundo».