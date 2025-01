Kevin Owens y algunos momentos dolorosos en WWE

Kevin Owens no es propenso a las lesiones, aunque alguna ha sufrido en su carrera, pero no existe un solo luchador en el mundo que no sufra daño, y solo nos podemos imaginar los que habrá sufrido él en sus 24 años en la lucha libre profesional.

► Momentos doloroso

Pero dejemos a un lado la imaginación pues durante una reciente entrevista con talkSPORT el veterano de 40 años de Canadá repasa algunos momentos dolorosos que vivió en la WWE.

Aunque el primer rival que se menciona nos lleva a ROH y es Nigel McGuinness. De los seis combates que ambos disputaron en 2008, Owens recuerda particularmente un aterrizaje brusco en el borde del ring como «realmente malo».

Ahora sí, vayamos con la que es la casa de «KO» desde 2014. Luchando con Bobby Lashley, se lanzó desde el borde del cuadrilátero hacia ringside pero: «Bobby se movió y simplemente caí al suelo. Eso me destruyó, me destruyó por completo«.

En otra ocasión, el ex Campeón Universal recibió un chokeslam sobre la parte metálica de la rampa de Braun Strowman, que tenía solo un metro de ancho: «Sentí como ondas de choque, radiando en mi cuerpo durante varios meses después de eso. Fue terrible».

Y no solo se trata de combates pues Kevin también recuerda que durante un segmento con Finn Bálor lo dejó con un «pinchazo» tras recibir una dropkick.

Hablamos de caídas, movimientos, patadas, pero no menciona mesas, sillas o escaleras: «Nunca sabes qué va a impactar de cierta manera o qué va a doler de cierta forma. Siempre es una cuestión de esperar lo mejor«.

Ya fuera de las palabras del luchador, escaleras precisamente habrá en la lucha que Kevin Owens tendrá con Cody Rhodes por el Campeonato WWE en Royal Rumble 2025.