Kevin Nash recuerda el humor escatológico de Sting

Kevin Nash y Sting trabajaron juntos tanto en WCW como en TNA durante muchos años. Llegaron a compartir el encordado en 57 ocasiones, luchando por el Campeonato Mundial de Peso Completo de ambas compañías, entre otros títulos. También formaron juntos The Main Event Mafia.

Y entre medias alcanzaron a conocerse muy bien, a construir una buena relación. Y a ella vamos ahora pues Big Daddy Cool estuvo hablando del humor escatológico del Stinger recientemente en Kliq This, recordando cuando se hizo caca en la revista USA Today para que Buff Bagwell se llevara una sorpresa cuando fuera al cuarto de baño.

Kevin Nash gives fellow Outsider Scott Hall a helping hand with Sting during the main event of Bash at the Beach '96 pic.twitter.com/C4QwUntTeN

— Rasslin' History 101 (@WrestlingIsKing) November 11, 2022