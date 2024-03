Kevin Nash: «Este año no estaré en la WrestleMania Weekend»

Para evitar rumores y habladurías, Kevin Nash ha decidido revelar en la más reciente edición de su video podcast Kliq This, que este año ha decidido declinar cualquier oferta de trabajo para el fin de semana de WrestleMania 40, un fin de semana que se conoce como la WrestleMania Weekend, y que las empresas de lucha libre independiente aprovechan para organizar múltiples shows y contratar a muchos talentos.

Esto, dado que para WrestleMania, miles de fans de todo el mundo viajar a la ciudad sede del gran evento anual de WWE. Además de shows de lucha libre, también se realizan otros eventos como firmas de autógrafo, Meet & Greets y eventos en donde los fanáticos pueden compartir con sus grandes ídolos. Estas fueron las palabras de Nash:

► Kevin Nash explica por qué no estará en la WrestleMania Weekend de este 2024

«Tengo que decir, para evitar cualquier tontería discrecional, no estaré en la ciudad de Filadelfia por nada, nunca, en absoluto, pero especialmente del cuarto al séptimo. Así que no estaré en Filadelfia. Tengo un asunto personal que debo resolver y no estaré en Filadelfia. Por lo tanto, no estaré en WrestleCon«.

Sumado al problema personal que dice tener Nash, hay que recordar que Nash viene viviendo momentos de salud mental muy difíciles desde que fallecieran su hijo y Scott Hall, dos personas que quería mucho. De hecho, rechazó ir a la lucha de Sting porque explicó que no quería que gente que no conocía o gente que no veía hace mucho tiempo, le diera el pésame por estas pérdidas que tuvo.