Quizá ninguna de sus luchas sea recordada dentro de la impresionante carrera que han tenido ambos guerreros pero Kevin Nash y Samoa Joe compartieron el encordado en 25 ocasiones, todas ellas en TNA. Podríamos destacar cuando se unieron para intentar ganar el Campeonato Mundial de Parejas en Final Resolution 2008 o el Lethal Lockdown de Lockdown 2009 o sus dos manos a mano, en Turning Point 2008 y Sacrifice 2009. Y en medio de ellas, tuvieron un incidente real tras bastidores.

a classic moment in wrestling history:

tna turning point 2007. scott hall no-shows and samoa joe is given a live mic to introduce his and kevin nash's new partner.

joe went on a long rant about old vets vs the x-division wrestlers and told dixie carter to fire him. 15/10 pic.twitter.com/IjABIuobkx

— The Katalyst (@OrangeCasstiddy) March 12, 2023