Kayla Harrison aborda las comparaciones con Ronda Rousey

Cuando Kayla Harrison declaró por primera vez sus planes de hacer la transición del judo para seguir una carrera en MMA, no pudo evitar las constantes comparaciones con Ronda Rousey .

Para cuando la judoka dos veces medallista de oro olímpica anunció que pelearía en 2016, Rousey ya había desaparecido en gran medida del deporte. Pero el impacto de Rousey fue innegable; era una superestrella mundial y una de las atletas más reconocidas en el deporte, defendiendo su título de UFC seis veces.

Sin embargo, antes del reinado de Rousey en UFC, ella era medallista de bronce olímpica en judo. Es por eso que Harrison escuchó constantemente el nombre de Rousey cuando decidió probar las MMA. Ahora que está a punto de debutar en UFC, ha escuchado todas esas mismas comparaciones. Pero ella realmente no se ofende.

“Mira, Ronda es pionera en este deporte. Ella es la única razón por la que estoy sentada aquí hoy. No voy a recibir golpes contra ella ni a sentirme insultada por ello.

“Creo que la parte más difícil es que soy mi propia persona. Soy mi propia persona. Simplemente somos diferentes, pero le tengo mucho respeto y estoy agradecida por todo lo que pudo lograr en este deporte y por ayudar a crecer para las mujeres y romper techos.

“Ahora mi trabajo es estar sobre sus hombros y continuar haciéndolo”.

En su apogeo, Rousey no sólo diezmó a su competencia: no le importaba crear momentos virales fuera de la jaula. Ya sea a través de entrevistas o discursos posteriores a la pelea, ella trascendió a la cultura pop con la combinación perfecta de brutalidad y dominio en la jaula. No le dolía tener esa misma energía frente a un micrófono.

Harrison aprecia que ella tenga una habilidad similar, aunque sabe que su estilo aún difiere del de Rousey, sin importar cuántas veces sus nombres terminen en la misma oración.