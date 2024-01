Josh Thomson: «No estoy convencido de Khamzat Chimaev»

Josh Thomson cree que el destacado de UFC, Khamzat Chimaev , no ha estado a la altura de sus expectativas. Chimaev (13-0 MMA, 7-0 UFC) irrumpió en la escena de UFC en el verano de 2020 cuando hizo un cambio histórico de 10 días, logrando finales de John Phillips y Rhys McKee en dos categorías de peso diferentes.

El invicto Chimaev es sin duda una gran estrella, con sus últimas tres victorias sobre el ex retador al título Gilbert Burns, Kevin Holland y, más recientemente, el ex campeón de peso welter Kamaru Usman en el peso mediano. Pero considerando que las recientes victorias de Chimaev sobre Burns y Usman han sido muy disputadas, Thomson cree que su aura de invencibilidad se ha visto afectada.

«Dije esto la última vez que lo vi pelear: todavía no estoy convencido de él. No estoy convencido de Khamzat Chimaev. Todo el mundo dice: ‘Eres estúpido, estás siendo un enemigo’. Yo digo: ‘No, no me importa lo que digan’. He estado en el juego de la lucha por mucho, mucho tiempo. Los luchadores vienen, los luchadores se van. Irrumpen en escena y ¿adivinen qué? Luego se quedan un rato con la esperanza de volver a encarrilarse, y algunos de ellos nunca lo hacen, y otros tienen un resurgimiento.

“Charles Oliveira es uno de los muchachos que resurgió. Muchos chicos en el pasado nunca lo hicieron. Melvin Guillard nunca lo hizo. Apareció como fuegos artificiales y simplemente se apagó y se desvaneció, y ni siquiera sé dónde está ahora. Eso no es un golpe para él, eso les pasa a muchos peleadores. Sólo lo estoy usando como ejemplo”.

Chimaev ha sido promocionado dos veces como el próximo retador al título en peso welter y peso mediano, pero ninguno de los dos llegó a buen término.