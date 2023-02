Jon Jones: Francis Ngannou no creyó en sí mismo

Jon Jones dice que Francis Ngannou es el culpable de que su pelea no se materialice. Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) se estaba preparando para enfrentarse a Ngannou por el título de peso pesado, pero Ngannou se separó de la UFC después de que no llegaron a un acuerdo sobre un nuevo contrato.

Dana White dijo que Ngannou rechazó el mayor contrato en la historia de los pesos pesados de la UFC, y Jones cuestiona su decisión de no arriesgarse.

“No creo que merezca ninguna crítica”, dijo Jones a RMC Sport. “Yo estoy aquí. Francis tuvo la oportunidad de enfrentarse a mí y optó por no hacerlo. Si alguien debe ser criticado, es Francis Ngannou. Si no me equivoco, se le ofreció el mayor contrato en la historia de los pesos pesados. Tuvo la oportunidad de ser un tipo para destronarme. Él no creyó en sí mismo. Francis no creía en sí mismo. No estaba dispuesto a apostar por sí mismo”.

En su lugar, Jones se enfrentará al ex campeón interino Ciryl Gane (10-1 MMA, 7-1 UFC) por el cinturón vacante de los pesos pesados en el combate estelar del UFC 285, que se celebrará el 4 de marzo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. No se enfrentará al campeón indiscutible, pero Jones no descarta un futuro enfrentamiento con Ngannou.

“Me sentí mal por los aficionados. Sé que habría sido una pelea masiva para los aficionados”, dijo Jones. “A la gente de todo el mundo le habría encantado ver ese evento. Y no lo descarto, podría ver a Francis luchando en el boxeo y haciendo lo que quiera. Creo que siempre va a ser bienvenido de nuevo a la UFC. Eso siempre va a ser una gran, gran pelea, y voy a estar listo para él “.