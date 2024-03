Johnny Gargano: «Tras 10 años… ¡WrestleMania!»

Lo más cerca fue el especial WrestleMania SmackDown de 2023 donde participó en la Andre The Giant Memorial Battle Royal.

Pero como tanto y tantos luchadores siempre ha soñado con ello. Dentro del gran evento hay disintas luchas y posiciones pero el hecho de estar en él es memorable.

► Johnny Gargano va a WrestleMania

De ahí que esté tan emocionado. Especialmente después de haber tenido una carrera tan larga para llegar hasta aquí. No fue un camino fácil pero lo consiguió.

«No sé si realmente me ha impactado todavía. Poder sentarme y presenciar [nuestra victoria en Raw], y ver la reacción de los fanáticos, cómo se vuelven locos. Siempre sueñas con ese momento de poder estar en ese ring y señalar ese letrero de WrestleMania. Y si simplemente estás señalándolo, no tiene mucho significado. Pero poder señalarlo y decir, finalmente voy a tener una lucha en WrestleMania, significa el mundo para mí.

«Han pasado diez años [desde entonces]. Tuve mi primera prueba aquí en 2015. He participado en diversas actividades en esta empresa durante mucho, mucho tiempo, pero nunca he estado en WrestleMania. El hecho de que finalmente esté sucediendo, yo y Tommaso juntos, DIY, es algo de lo que siempre hemos hablado, algo que siempre hemos soñado«, explica Johnny en WWE’s The Bump.

Echemos un vistazo al menú (hasta ahora) de WrestleMania 40:

[6 de abril]

[7 de abril]

CAMPEONATO UNIVERSAL INDISCUTIBLE WWE : Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes

: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE : Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton

[Jornada por determinar]