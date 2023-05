John Cena compara el elenco de WWE con el de Fast & Furious

John Cena ha conquistado la lucha libre en WWE y la industria cinematográfica en Fast & Furious. En esta segunda debemos hacer un apunte pues deberíamos mencionar también su trabajo en El Escuadrón Suicida. Ambos han sido sus dos papeles como actor más grandes hasta la fecha. Volviendo a Rápidos y Furiosos, después de haber debutado en la saga con la novena entrega la semana que viene estrenará la décima, Fast X. También ha destacado en la serie El Pacificador o la película Bumblebee.

> John Cena compara WWE con Fast & Furious

Dicho esto, el 16 veces Campeón Mundial estuvo hablando del elenco de la compañía luchística y de la franquicia de cine en Busted Open Radio.

“Las similitudes que la familia Fast tiene con el vestuario de la WWE son asombrosas. Creo que es así porque el elenco original lo ha estado haciendo durante veintidós años. No quieren que entre una persona nueva y que básicamente eche por tierra su arduo trabajo, por lo que todos son evaluados adecuadamente y es un ambiente familiar real. Se fomentan algunas conversaciones y cócteles, lo que realmente me encanta. Es un gran lugar para trabajar y me recuerda mis primeros días en la WWE”.

También estuvo recordando sus primeros días en la familia Fast:

“Bueno, sabes que el término ‘paga tus cuotas’ es una especie de… ese es el tipo de terminología que se usaría con la gente de nuestra generación. Me gustaría abarcar eso con el término ‘apostar por la persona adecuada’. Puedes conseguir un papel, y eso es lo mismo con WWE. Puedes tener la oportunidad de salir por cómo te ves, lo que ofreces, pero en general, si no eres apto para la empresa, entonces la empresa no es adecuada para ti y quedarás fuera. Fast es lo mismo, tienen un sistema en el que te examinan antes de salir, se aseguran de que seas la persona adecuada y se aseguran de que no estés lleno de mi*rda sobre el alcance de la filmación. Si te dan la bienvenida cuando creen que eres la persona adecuada para la familia, al igual que WWE, es un ambiente muy familiar. Si no eres el adecuado, no le hace daño a nadie, pero esencialmente se aseguran de examinar a las personas adecuadas”.