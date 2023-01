Jiří Prochazka explica clave para pelear contra Glover Teixeira

The Lord of Darkness

Después de ir a la guerra con él durante casi cinco rounds completas en UFC 275 , Jiří Procházka siente que tiene un buen manejo de cómo se debe enfrentar a Glover Teixeira.

Los dos pesos semicompletos ​​estaban listos para enfrentarse por segunda vez en el evento principal de UFC 282 hasta que una lesión en el hombro obligó a Procházka a retirarse del combate. La pelea habría sido una revancha de su contendiente a la pelea del año de UFC 275, en la que Procházka le arrebató el título de peso semicompleto a Texieira con un estrangulamiento trasero desnudo en los últimos 30 segundos de la pelea.

Ambos hombres tuvieron momentos durante esa primera pelea en los que parecían estar cerca de acabar con el otro, pero fue Texieira quien estaba arriba en las tarjetas y parecía listo para defender su título antes de la sumisión tardía.

Ahora que Glover Teixeira ha sido reservado para enfrentar a Jamahal Hill por el título vacante de peso semicompleto en UFC 283 el próximo mes, tal vez Hill sería prudente al escuchar el consejo de alguien que pudo derrotar al brasileño a principios de este año.

Aunque Procházka terminó ganando por sumisión en UFC 275, gran parte de la narrativa que se dirigió al evento se centró en cómo los golpes del peleador checo coincidirían con el juego de suelo de Texieira.

Durante una aparición en el podcast Believe You Me de Michael Bisping antes de la cancelación de la revancha, el ex campeón de peso mediano de UFC le preguntó a Procházka si había aprendido algo de la primera pelea que lo ayudaría contra Teixeira la próxima vez.

“Sobre él, es un oponente muy duro. Como que tienes que ser muy preciso en toda la acción cuando lo atacas o lo defiendes, porque él está pasando por todo. Él sigue adelante, sigue adelante. Y solo la precisión puede hacer que lo detenga”.