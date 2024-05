Jinder Mahal: «Estaba estancado en WWE»

Hace unos días, Jinder Mahal fue despedido de WWE. Y aunque ha estado dando entrevistar, solamente hasta ahora tocó el tema de su salida de WWE. Después de seguramente su luto por la pérdida de su trabajo, Jinder Mahal regresó a través de un mensaje de su cuenta en X, antes Twitter, en donde dijo estar contento.

No por haber sido despedido, para nada, sino por las nuevas oportunidades que la vida le pueden traer debido a su despido. Estas fueron sus interesantes declaraciones a través de un video. Tal vez lo más interesante que dijo fue admitir que durante los últimos 2 años se sintió estancado en WWE.

My mindset has never been more focused.

For two years I was stagnant and that's on me.

This is a chance to start fresh, be myself, and show the world who The Maharaja is 👊🏽. pic.twitter.com/dlJ2D1tsvL

— The Maharaja (@JinderMahal) April 29, 2024