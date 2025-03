Jey Uso: «Triple H sabe que sangro por WWE»

El talentoso luchador de WWE, Jey Uso, sorprendió recientemente al revelar en entrevista con Alex McCarthy y Lewis Browing, del Daily Mail, el momento exacto en el que se enteró tras bambalinas de WWE, que iba a ganar el Royal Rumble 2025 que le iba a dar la oportunidad de estelarizar WrestleMania 41.

Jey Uso recordó con lujo de detalles dicho momento, pero, sobre todo, la gran emoción que sintió al momento de recibir la noticia. Además, aseguró que la oportunidad de ganar el Royal Rumble 2025 y estelarizar WrestleMania 41, viene de la confianza que le da Triple H porque sabe que hasta ha sangrado por WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Jey Uso habla de ganar el Royal Rumble 2025 y de Triple H

«¿Cómo me enteré de que sería el hombre que se llevaría la victoria? Fue en una reunión en la que estaba sentado con John Cena, Logan Paul y CM Punk, cuando mencionaron mi nombre. No lo supe hasta el mismo día. Simplemente, reúnen a los últimos cuatro.

«Hacemos esta reunión de grupo y luego dicen: ‘Bien, los últimos cuatro, quédense’. Llaman a los últimos cuatro, estoy entre ellos y pienso: ‘Oh, maldición’. Luego, en ese momento, me dicen: ‘Vamos con Jey’. Solo miro alrededor como: ‘Sí’.

«Estuve nervioso todo el día, pero es algo bueno, es genial, es una presión positiva que te pongan ese día. Y de cara al futuro, estoy emocionado, porque es un gran logro tener ese título en tu historial como luchador, y para mí lo es.

«He alcanzado tantas cosas nuevas que nunca pensé que siquiera rozaría, pero ahora soy el ganador del Royal Rumble 2025. Apuesto a que el año pasado nadie me hubiera elegido. No me eligieron este año, pero simplemente amo este viaje en el que estoy, y cada semana cambia.

«Llego al trabajo listo para lo que sea. Lo que tenga que hacer, lo haré, y siento que ven el esfuerzo. Siento que Hunter (Triple H) lo sabe. He sangrado por esto, y él lo ha visto porque también pasó por esto, y me dio esta oportunidad, y no voy a decepcionar a nadie».