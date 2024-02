Jey Uso luchará ante Gunther por el Campeonato Intercontinental en Raw

A pocas horas de dar inicio la edición de Raw de esta noche, Triple H ha confirmado una lucha nunca antes vista: Gunther defenderá su Campeonato Intercontinental WWE ante Jey Uso. Esto, como consecuencia de que, el pasado 12 de febrero, Jey y The New Day lograron salir victoriosos sobre Imperium.



Jey logró el toque de espaldas sobre Giovanni Vinci y eso lo hacía ganarse una oportunidad titular, tal cual se reveló posterior a la lucha. Pero, para darle más seriedad a la cosa, Triple H confirmó en la noche de ayer dicho combate a través de su cuenta de X.

Además, veremos a Cody Rhodes y Drew McIntyre ante The Judgment Day luchará ante R-Truth y The Miz y ante DIY en una lucha fatal de cuatro esquinas por equipos.

A historic reign just may have met its biggest threat yet…@Gunther_AUT defends his #ICTitle against “Main Event” Jey Uso tomorrow night LIVE on #WWERaw, 8/7c on @USANetwork. pic.twitter.com/Gh4V4NTlKr

— Triple H (@TripleH) February 18, 2024