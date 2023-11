Swerve Strickland señala a Chris Jericho como quien influenció su ética de trabajo y a Tony Khan como quien tuvo la idea de juntarlo con Prince Nana en AEW. Todo ello en Fightful mientras ultima los preparativos para verse las caras con Adam Page en Full Gear 2023 en una lucha Texas Death.

THIS SATURDAY#AEWFullGear LIVE on PPV@thekiaforum | 🎟 https://t.co/UN1cNj1kQq It will now be a TEXAS DEATH MATCH in the rematch between @swerveconfident & #HangmanAdamPage LIVE on PPV at #AEWFullGear! pic.twitter.com/kUU1z7GmGw — All Elite Wrestling (@AEW) November 12, 2023

► La ética de trabajo de Jericho

«Jericho es como el patriarca de la integración de medios en la lucha libre profesional. Tomo mucha influencia de su ética de trabajo. Desde su participación en el crucero, hasta el inicio de Fozzy hace casi 20 años, he observado ese proceso. He leído sus libros y escuchado su proceso de creación de Fozzy, realmente comenzando desde cero e intentando que la gente se involucre desde una etapa temprana. Fue mucho trabajo, muchas noches sin dormir, mucho esfuerzo y muchas giras. Ese es el sueño supremo.

«He aprendido mucho de él en ese sentido, pero tratar de hacerlo de una manera relacionada con el hip-hop fue otro desafío. El hip-hop ha tenido influencia en la lucha libre durante muchos años. Sin el hip-hop, no tendríamos a John Cena, pero nunca se ha aprovechado de una manera tan grande como lo hice. Ron Killings es otro tipo que tuvo esa influencia. Tratar de llevarlo al mundo viral es territorio inexplorado, y siento que Flash Garmets, Prophet the Producer y Kalid, quien co-produjo la pista, realmente vimos algo antes que mucha gente. Aun así, tomó casi un año completo para que eso se expandiera al ámbito de TikTok.»

► La idea de Tony Khan

«Nana lo llevó al límite. Fue como un alley-oop, pero estábamos esperando a que alguien lo atrapara y lo hundiera. Nana fue ese slam dunk para eso. Un saludo a Nana por un resurgimiento en 2023, ha estado en la industria por más de 20 años y su llegada a Ring of Honor, la gente no lo tenía necesariamente en el radar así en la Embassy. Juntarnos a los dos, Tony tuvo la idea de fusionarnos. Ahí es donde felicito a Tony y su booking. No lo vi realmente. ‘Ok, tenemos esto, juguemos con eso. Hagamos más de eso.’ Algunas personas todavía critican a Nana por ocupar tiempo en pantalla o quitar mi brillo o atención. No. Somos Steph y Klay Thompson. A veces, Klay va a anotar 60 y tener la mano caliente. En otras ocasiones, Steph va a salir y anotar 40 o 50 en otra noche.

«No tengo problema en ayudar a mi hermano y él no tiene problema en pasarme la pelota. Ya sea que tome esas recompensas y compre hierba con ellas, a quién le importa. Estamos ganando. Eso es lo que estamos haciendo. Todo el proceso es prueba, error, ver hacia dónde va el algoritmo, conectar con él. Es constantemente golpear el cilindro y ver si el motor del automóvil chispea y seguir haciéndolo hasta que esté completamente acelerado. Este sábado, nos verás presionar completamente el acelerador y llevarlo a otro nivel. Sintoniza el sábado no solo para ver un baño de sangre en la lucha, sino para ver a dónde llevamos esta cosa viral a otro nivel.»