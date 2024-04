Jeff Jarrett y sus aliados humillaron a los luchadores de AAA

Como en tiempos anteriores y recordando el nombre de la Gira Orígenes de AAA, un grupo de extranjeros buscaron humillar a los integrantes de la Caravana, por o que los representantes de la empresa sacaron la casta.

Satnam Singh, Parker Boudreaux, QT Marshall y Sam Adonis acompañados de Jeff Jarrett se enfrentaron a los favoritos de a afición Psycho Clown, Octagón Jr., Murder Clown y Laredo Kid

Los Extranjeros comenzaron dominando el combate pues su fuerza y tamaño lograron poner las cosas a su favor; sin embargo, los mexicanos a punta de trabajar juntos.

Pero Satnam Singh pudo retomar el control al resistir como si nada los vuelos de Octagón y Laredo, para después los extranjeros masacraran a los mexicanos.

Jeff y sus aliados se encararon con la Licenciada Marisela Peña, pero Faby Apache apareció para atacar a los importados y provocar la reacción de Psycho y compañía.

Tras varios minutos de ataques Murder atacó a Singh, incuso lo levantó, pero Jarrett evitó la caída.

The biggest bodyslam of this year. Satnam Singh weighs over 440 lbs. #TripleManiaXXXII pic.twitter.com/qZh1hEz5v0

— GIFSkullX (@GIFSkullX) April 28, 2024