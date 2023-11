JD McDonagh oficialmente es parte de The Judgment Day

Después de meses de esforzarse por ganarse el favor de The Judgment Day, JD McDonagh finalmente fue nombrado como parte oficial de la agrupación.

JD McDonagh ha soportado golpes y ha contribuido a las victorias y campeonatos del grupo oscuro, lo que finalmente le aseguró un lugar como miembro pleno.

El momento crucial tuvo lugar este lunes en RAW, cuando, junto a Dominik Mysterio, se enfrentó a Seth Rollins y Sami Zayn. Durante el enfrentamiento, ambas agrupaciones que se verán las caras en WarGames hicieron su presencia en el ring. Uno de los ataques estaba dirigido hacia Damian Priest, pero JD McDonagh intervino para protegerlo.

En los vestidores, los miembros de The Judgment Day discutieron sus próximos compromisos y finalmente decidieron aceptar a McDonagh como parte integral del equipo. El honor fue anunciado por el propio Damian Priest, quien le entregó el chaleco distintivo de la agrupación a JD McDonagh.

JD McDonagh’s Helping Of The Judgement Day Has Paid Off And Is Now The Official Member Of The Group!🔥👏🏽 #WWERAW pic.twitter.com/m6voQvU7ji

— 🔥 ❌  GOAT GOD  🔥 ❌ (-_•) (@GOATGOD_1000) November 14, 2023