Jairzinho Rozenstruik reacciona a derrota ante Jailton Almeida

Jairzinho Rozenstruik perdió su pelea el pasado sábado contra Jailton Almeida en el evento UFC on ABC 4. Esta pelea era importante para Rozenstruik, ya que buscaba recuperarse de su derrota anterior y volver a la senda de la victoria.

Sin embargo, Almeida destruyó ser un oponente duro y vencer a Rozenstruik por sumisión en el primer round. A pesar de la derrota, Rozenstruik sigue siendo un luchador talentoso y esperamos que pueda regresar más fuerte en su próxima pelea.

Jairzinho Rozenstruik no permitirá que el revés del sábado lo desanime. El contendiente de peso completo de UFC promete volver más fuerte después de su derrota por sumisión ante el prometedor prospecto Jailton Almeida en el evento principal de UFC on ABC 4, que tuvo lugar el sábado en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte, y se transmitió en ABC y ESPN+.

Aunque Rozenstruik pudo defender inicialmente los ataques de Almeida, el luchador surinamés finalmente cedió ante la destreza de Almeida en el suelo y terminó cediendo ante una llave de estrangulamiento trasero al final del primer asalto. A pesar de la derrota, Rozenstruik se mantiene optimista y está decidido a volver más fuerte en su próxima pelea en UFC.

Success is not final, failure is not fatal; it's the courage to continue that counts. #BigiBoy #UFCCharlotte pic.twitter.com/ccnslYyEUK

— Jairzinho 'BIGI BOY' Rozenstruik (@JairRozenstruik) May 13, 2023