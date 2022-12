El ex campeón de peso medio de la UFC Israel Adesanya señaló un error importante que Darren Till cometió antes de su derrota por sumisión contra Dricus du Plessis.

En un vídeo subido a su canal de YouTube, se puede ver a Adesanya reaccionando a los principales enfrentamientos y momentos que se ofrecieron en el T-Mobile Arena de Las Vegas el sábado por la noche.

«Darren tiene que pelear de verdad. No te quedes ahí sentado«, dijo Adesanya mientras du Plessis asestaba duros golpes a la cabeza de Till. «Eso es un bloqueo mental. No puedes seguir diciendo: ‘Estoy bien’, porque ahora no estás bien. Podría haber salido y tener espacio. Urgencia, urgencia, urgencia».

Adesanya también se hizo eco del mismo sentimiento que otros durante la contienda, pidiendo a Till que atacara el cuerpo de un du Plessis que muchos creían que estaba algo fatigado en el segundo asalto.

«Patada al cuerpo de Darren. Dale una patada al cuerpo, porque tiene las manos levantadas… Está respirando muy fuerte, dale una patada al cuerpo», comentó Adesanya.

Después de haber tenido éxito con su codo de entrada en el segundo asalto, Till buscó el mismo ataque de nuevo en la recta final. Esta vez, du Plessis esquivó el golpe con un cambio de nivel y se aseguró el derribo, con lo que parecía ser una llave al cuello que le obligó a golpear segundos después.

Al respecto, Adesanya identificó el uso repetido del codo por parte de Till como un error crucial, y «Stillknocks» ajustó su juego para contrarrestarlo con eficacia.