IMPACT 1000 se dividirá en dos episodios

Celebrar un millar de shows semanales sobre la pequeña pantalla no está al alcance de cualquier promotora. Esto implica más de veinte años en la brecha, contra viento y marea, guerras fallidas y adelantamientos por la derecha por parte de otros productos que se apropian de la condición de «cool» y hacen lucir obsoleto al tuyo. Sin olvidar el azote de una crisis pandémica.

Y esta efeméride merecía un mayor espacio que el que pueden ofrecer las dos horas habituales vía AXS TV. Así que Impact Wrestling ha anunciado que su capítulo 1000 tendrá dos partes. He aquí el comunicado.

Grabados ambos capítulos el pasado 9 de septiembre desde el Wetchester County Center de White Plains (New York, EEUU), este es el cartel provisional para el primero, que se emitirá mañana.

BREAKING: #IMPACT1000 is so big that it will be a HUGE two-night event spanning the September 14 and September 21 episodes of IMPACT, with this Thursday’s episode at 8/7c on @AXSTV running longer than the normal 2-hour time-slot.



